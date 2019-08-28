Кыргызстан отстает по бизнесу на 100 лет

Глава Альянса национальных бизнес-ассоциаций Сталбек Акматов заявил, что бизнес Кыргызстана на 100 лет отстает от развитых стран.

По его словам, государству нужно посодействовать бизнес-среде, которая поднимет экономику страны, остановит поток миграции. «Из-за безразличного отношения бизнес-среда Кыргызстана отстала от развитых стран на 100 лет. Сегодня государство оказывает хоть какую-то поддержку.

Но бизнес очень медленно развивается. Из-за халатности некоторых ведомств учинены препятствия развитию предпринимательства. Есть еще кадровый вопрос. В большинстве случаев производители вынуждены получать разрешение у государственных служащих, которые плохо разбираются в этой отрасли. В большинстве случаев они затягивают время. Как всем известно, в бизнесе время сопоставимо с золотом. Кроме того, экономика страны напрямую зависит от бизнеса. Если будет развиваться предпринимательство – появятся дополнительные рабочие места. Это привело бы к уменьшению потока миграции», — сказал Акматов.

Он добавил, что нужно поскорее принять и запустить программы, разработанные для развития предпринимательства.

Источник: газета «Факты.kg» №33 от 27.08.2019 / стр. 6, gezitter.org