Кыргызстан отстает по бизнесу на 100 лет

Глава Альянса национальных бизнес-ассоциаций Сталбек Акматов заявил, что бизнес Кыргызстана на 100 лет отстает от развитых стран.
По его словам, государству нужно посодействовать бизнес-среде, которая поднимет экономику страны, остановит поток миграции. «Из-за безразличного отношения бизнес-среда Кыргызстана отстала от развитых стран на 100 лет. Сегодня государство оказывает хоть какую-то поддержку.
Но бизнес очень медленно развивается. Из-за халатности некоторых ведомств учинены препятствия развитию предпринимательства. Есть еще кадровый вопрос. В большинстве случаев производители вынуждены получать разрешение у государственных служащих, которые плохо разбираются в этой отрасли. В большинстве случаев они затягивают время. Как всем известно, в бизнесе время сопоставимо с золотом. Кроме того, экономика страны напрямую зависит от бизнеса. Если будет развиваться предпринимательство – появятся дополнительные рабочие места. Это привело бы к уменьшению потока миграции», — сказал Акматов.
Он добавил, что нужно поскорее принять и запустить программы, разработанные для развития предпринимательства.
Источник: газета «Факты.kg» №33 от 27.08.2019 / стр. 6, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!