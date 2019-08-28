Курсан Асанов взят под домашний арест до 13 октября

Бывший заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов взят под домашний арест до 13 октября.

Мера его пресечения рассмотрена вечером 27 августа в Первомайском районном суде Бишкека. По словам его адвоката, перед этим Асанов прошел пятичасовой допрос в Военной прокуратуре.

13 августа премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев освободил Курсана Асанова от занимаемой должности. Причиной увольнения стало внутреннее расследование МВД «обстоятельств 7-8 августа во время принудительного привода Алмазбека Атамбаева». По его итогам «за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия» замминистра лишился поста.

Асанов опроверг обвинение и заявил, что не ставил личные интересы выше государственных.

Возбужденное на Асанова по статье 320 («Злоупотребление должностным положением») УК КР дело расследует Военная прокуратура.

Адвокат Асанова Икрамидин Айткулов был задержан 22 августа по подозрению в мошенничестве и взят под домашний арест.

Общественность сложившуюся ситуацию расценивает как соперничество между министром внутренних дел Кашкаром Жунушалиевым и Курсаном Асановым.

Источник: "Азаттык", gezitter.org