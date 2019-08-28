Курсан Асанов относительно Кашкара Жунушалиева: Будет сказано, когда придет время. Оставляю на совести каждого

В Первомайском районном суде рассмотрена мера пресечения бывшего заместителя внутренних дел Курсана Асанова.

Согласно судебному решению, Курсан Асанов взят под домашний арест до 13 октября.

Журналист спросил у него: «Как вы прокомментируете слова, что причиной предъявления вам обвинения является неприязнь Кашкара Жунушалиева?»

«По данному поводу будет сказано, когда придет время. Пока что ничего не могу сказать. Оставляю на совести каждого», — ответил Асанов.

Генпрокуратура ознакомилась с материалами внутреннего расследования по делу Курсана Асанова и на основе этих материалов открыла уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением». Проведение досудебного производства передано Военной прокуратуре.

Источник: super.kg, gezitter.org