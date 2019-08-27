Более 60 тонн сельхозпродукции из Кыргызстана не впустили в Россию

В России не впустили партию сельхозпродукции из Кыргызстана, следовавшей для реализации на рынках Новосибирска, Красноярска, Иркутска и Находки.
Как сообщает Россельхознадзор, при проведении карантинного фитосанитарного контроля были выявлены следующие нарушения:
— более 46,9 т кыргызской продукции (репчатый лук, чеснок, нектарины, виноград, персики и рисовая крупа) с частичным отсутствием либо без маркировки на упаковках, содержащей информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере;
— 100 кг сушеных абрикосовых косточек следовали без фитосанитарных сертификатов, подтверждающих фитосанитарную безопасность продукции;
— 18,9 т кыргызских сухофруктов и орехов в ассортименте перевозились в сопровождении недействительного фитосанитарного сертификата в связи с наличием в нем неавторизованных исправлений.
В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз всей вышеуказанной продукции высокого фитосанитарного риска на территорию Российской Федерации был запрещен.
Грузы возвращены обратно отправителям в Кыргызстан.
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