Билимбек Алмаматов завоевал бронзу чемпионата мира по джиу-джитсу

Спортсмен из Кыргызстана Билимбек Алмаматов завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по бразильскому джиу-джитсу.
Чемпионат мира (World Master IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019) прошел 21-24 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Билимбек Алмаматов выступал 22 августа в возрастной категории Master 1 среди спортсменов с голубыми поясами.
Кыргызстанец одержал четыре победы на предварительном этапе турнира и вышел в полуфинал, где проиграл Даниэлю Фернандезу, который и стал чемпионом мира.
Алмаматов в итоговом протоколе занял 3 место и стал обладателем бронзовой медали.
«Sport АКИpress»
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