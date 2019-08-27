Билимбек Алмаматов завоевал бронзу чемпионата мира по джиу-джитсу

Спортсмен из Кыргызстана Билимбек Алмаматов завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по бразильскому джиу-джитсу.

Чемпионат мира (World Master IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019) прошел 21-24 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Билимбек Алмаматов выступал 22 августа в возрастной категории Master 1 среди спортсменов с голубыми поясами.

Кыргызстанец одержал четыре победы на предварительном этапе турнира и вышел в полуфинал, где проиграл Даниэлю Фернандезу, который и стал чемпионом мира.

Алмаматов в итоговом протоколе занял 3 место и стал обладателем бронзовой медали.

«Sport АКИpress»