Дело Атамбаева. Генпрокуратура сняла арест с 20 единиц недвижимого имущества

Генеральная прокуратура после исследования документов, проведения проверок и следственных действий по делу Алмазбека Атамбаева сняла арест с 20 единиц недвижимого имущества (с многоквартирного жилого дома №77 мкр Джал-23, с 18 квартир этого же дома, в том числе с объединения юридических лиц «Ассоциация Телерадиоорганизаций»).

Как сообщила 27 августа пресс-служба МВД, Генпрокуратура проводит комплекс следственных мероприятий, также даны следственные поручения оперативным подразделениям ГКНБ и МВД по поиску других фактически принадлежащих Атамбаеву и его близким родственникам объектов недвижимого имущества, иных незаконно нажитых материальных благ в целях принятия по ним законных решений, основанных на уголовно-процессуальном законодательстве Кыргызской Республики.

Главное следственное управление МВД в ходе расследования досудебного производства по факту незаконного освобождения криминального авторитета Азиза Батукаева в целях обеспечения исполнения приговора в части возмещения материального ущерба и морального вреда 13 августа 2019 года наложило арест на 135 единиц движимого и недвижимого имущества А.Атамбаева и его близких родственников. Арест был наложен на основании сведений Главного управления информационных технологий, а также Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество при ГРС.

По данным Министерства юстиции:

Объединение юридических лиц «Ассоциация Телерадиоорганизаций»

Вид деятельности — консультирование в области вычислительной техники,

Дата регистрации — 14.09.2018.

Руководитель — Джумабаев Авланбек Рамазанович,

Учредители:

- Общество с ограниченной ответственностью Media selling company («Медиа селлинг компани»)

[руководитель — Мырзакматова Жылдыз Жумакадыровна, учредитель — Гончаров Василий Николаевич, вид деятельности — радиовещание, дата перерегистрации — 18.11.2015].

- Общество с ограниченной ответственностью «Проф Медиа Компани»

[руководитель — Ларькин Дмитрий Владимирович, учредитель — Гончаров Василий Николаевич, вид деятельности — радиовещание, дата перерегистрации — 23.11.2015].

- Общество с ограниченной ответственностью «3 канал»

[руководитель и учредитель — Токтосунова Жаннат Олжобаевна, вид деятельности — деятельность СМИ по предоставлению рекламных услуг, дата регистрации — 28.04.2016].

- Общество с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания Новая Телевизионная Сеть»

[руководитель — Усон уулу Жайнак, учредитель — Мырзаев Данияр Абдырашидович, вид деятельности — телевидение, дата перерегистрации — 04.11.2015].

- Общество с ограниченной ответственностью «Радиотехнический Центр Телерадиовещания «РЦТ»

[руководитель — Халдаров Абдумухтар Абдухамитович, учредители — Халдаров Артур Абдумухтарович, Черняев Валентин Павлович, Халдарова Динара Абдумухтаровна, вид деятельности — радиовещание, дата перерегистрации — 18.10.2013].

- Общество с ограниченной ответственностью «Апрель-ТВ»

[руководитель — Ложников Дмитрий Валерьевич, учредители — общественный фонд «Апрель», Атамбаев Алмазбек Шаршенович, вид деятельности — телевидение, дата перерегистрации 23.04.2018].

- Общество с ограниченной ответственностью «2 канал»

[руководитель — Шакиев Нурланбек Тургунбекович, учредитель — Ысмайылов Уланбек Атиевич, вид деятельности — телевидение, дата перерегистрации — 10.04.2019].

«Сводка» (АКИpress)