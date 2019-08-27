Судью Свердловского суда обвинили по 4 статьям Уголовного кодекса — список

Как подчеркнули в Генпрокуратуре, служитель Фемиды превысил полномочия, "зная о неправосудности своего решения, нарушил все принципы уголовного судопроизводства".



На имя судьи Свердловского районного суда Бишкека Д. Т. внесено уведомление о подозрении (предъявлено обвинение) в совершении преступлений, предусмотренных четырьмя статьями Уголовного кодекса КР, сообщает пресс-центр Генеральной прокуратуры.

Речь идет о статьях 304 ("Злоупотребление должностным положением"), 305 ("Превышение должностных полномочий"), 315 ("Служебный подлог") и 328 ("Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного постановления").

"30 сентября 2016 года адвокат А. Ж. с целью незаконного освобождения своего подзащитного Ч. Ю. из-под стражи в России обратилась в Свердловский районный суд. Поступила жалоба на действия следователя Свердловского РУВД. Адвокат просил признать незаконным постановление о возбуждении уголовного дела и отменить постановление о заочной мере пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

4 октября судья отменил три постановления: о возбуждении уголовного дела, о привлечении Ч. Ю. в качестве обвиняемого, а также о заочной мере пресечения. Отмечается, что в жалобе адвоката не был поставлен вопрос о рассмотрении законности постановления следователя о привлечении в качестве обвиняемого.



Как подчеркнули в Генпрокуратуре, служитель Фемиды превысил полномочия, "зная о неправосудности своего решения, нарушил все принципы уголовного судопроизводства".



"Судья Д. Т. с целью придания законности своим действиям дал указание секретарю судебного заседания внести в протокол заведомо ложные сведения. Речь идет якобы об участии в данном процессе помощника прокурора Свердловского района с указанием позиции о частичном поддержании жалобы адвоката А. Ж.", — отмечает надзорное ведомство.

К настоящему времени уголовное дело в отношении Д. Т. направлено в суд для рассмотрения по существу.





sputnik.kg