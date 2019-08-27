Ушедший после критики Жээнбекова экс-глава Минтранса получил новый пост 

Калилов ушел в отставку с поста министра на фоне скандала с его заместителем.
Бывший министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов возглавил Дирекцию по проектированию и строительству железной дороги госпредприятия "НК "Кыргыз темир жолу".
Как рассказали в компании, приказ 21 августа подписал глава КТЖ Канатбек Абдыкеримов. Калилов уже приступил к работе. Бывший руководитель дирекции Улан Кулов понижен в должности — он стал заместителем нового главы.
Калилов подал в отставку в конце 2018 года после того, как президент Сооронбай Жээнбеков публично раскритиковал его из-за скандала с заместителем Азимканом Жусубалиевым, задержанным при получении взятки в 50 тысяч долларов.
Согласно данным ГКНБ, Жусубалиев обещал вынести положительное решение по тендеру на выполнение дорожно-строительных и реабилитационных работ. Речь идет о проекте "Соединительные дороги, коридоры ЦАРЭС 1 и 3, участок Эпкин — Дыйкан". Замминистра был председателем тендерной комиссии и якобы покровительствовал одной из иностранных компаний. Задержанному причиталось 520 тысяч долларов, часть из них он получил ранее через посредников, сообщали в ГКНБ. Жусубалиев приговорен к 14 годам лишения свободы.
sputnik.kg
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