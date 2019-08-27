В Кыргызстане выбирают самую красивую девушку в Интернете. Приз - роскошный спорткар

В Кыргызстане началось отборочное голосование самого масштабного интернет-конкурса красоты Miss Virtual World.
Всего в конкурсе участвуют 143 девушки со всего Кыргызстана. По итогам отборочных туров будут определены имена десяти финалисток, которые будут бороться за звание королевы красоты.
Голосование проходит в открытой форме в мобильном приложении inDriver и завершится 8 сентября. Участницы разделены по группам, каждая из которых представляет тот или иной город страны. Участницы, набравшие больше всего голосов, сразятся за титул Miss Virtual Kyrgyzstan - 2019.
Победительница примет участие в финале международного конкурса Miss Virtual World, который состоится в Канкуне в ноябре этого года. Главный приз - роскошный спорткар Porsche Cayman 718.
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Инстаграм @missv.kg
Справка
Miss Virtual World - это международный интернет-конкурс красоты, который проводится в 19 странах мира. С августа по октябрь в каждой из стран-участниц пройдут национальные этапы интернет-голосования. Победительницы национальных этапов, получившие максимальное количество голосов на международном голосовании, поедут на финальную церемонию конкурса в Канкун - крупный курортный город в Мексике, побережье Ривьера Майя, полуостров Юкатан, штат Кинтана-Роо.
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