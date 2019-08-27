Власти ждут, что ситуация разрешится сама собой. Политологи о делах Текебаева и Бабанова

21 августа Верховный суд отправил дело Омурбека Текебаева на пересмотр в райсуд, отменив при этом все предыдущие решения.

19 августа на допрос в ГСБЭП в рамках возбужденного уголовного дела по одному из коммерческих банков вызвали Омурбека Бабанова, а 20 августа его вызвали на допрос в ГКНБ уже в рамках возбужденного уголовного дела по высказываниям в Он-Адаре во время предвыборной кампании 2017 года.

Редакция Kaktus.media обратилась к политологам с вопросом о том, какую тактику выбрала действующая власть в отношении Омурбека Бабанова и Омурбека Текебаева и почему.

По мнению политолога Азамата Аттокурова, государство сейчас выбрало тактику затягивания.



Верховный суд вместо того, чтобы изменить ему пресечения на домашний арест или досрочное освобождение, отменяет решение нижестоящих инстанций и отправляет дело на повторное разбирательство. Сейчас государство избрало тактику затягивания. По тем лицам, кто сидит по политическим делам, у нас бесконечно переносятся сроки заключения. К сожалению, наше законодательство имеет такую лазейку", - считает политолог.

В отношении Бабанова, по мнению эксперта, была достигнута договоренность.

"Я думаю, ему сказали: ты не лезешь в политику – мы не трогаем тебя. Поэтому сейчас он будет заниматься бизнесом, развивает его, но не идти в политику", - отметил Аттокуров.

Он считает также, что сейчас ведут такие же переговоры о возвращении бывшие президент Аскар Акаев и Курманбек Бакиев.

Они неоднократно высказывали желание вернуться в Кыргызстан, возможно, сейчас они обговаривают условия.

"Что касается Бабанова, то его сейчас вызывают в правоохранительные органы на допросы, он что-то там говорит, но это, скорее всего, просто для проформы. Обвинения его в разжигании межнациональной и межконфессиональной розни не стоят и выеденного яйца. Любая экспертиза докажет, что ничего такого в его высказываниях не было", - отметил Аттокуров.

Как считает заведующая кафедры всеобщей истории КНУ им. Ж.Баласагына, политолог Айнура Арзыматова, тактика властей в отношении Бабанова и Текебаева не совсем понятна простому обывателю.



"И Текебаев, и Бабанов – сильные политики, которые не раз вступали в противоборство с Жээнбековым во времена его премьерства. Вы помните перепалки Текебаева и Жээнбекова, тогда чуть до драк не доходило. И Бабанов тоже позволял себе критиковать Жээнбекова. Президент это не забыл. Он давал обещания народу задержать Бабанова, обещал довести Текебаева до конца", - считает политолог.

По ее мнению, сейчас президенту нужно выполнять эти обещания, но он знает, как.

Создается ощущение, что власть действует по принципу – война план покажет.

"Они заняли выжидательную позицию и ждут пока ситуация разрешится сама собой", - заключила Арзыматова.



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