Адвоката Сапара Исакова не пустили на консилиум врачей. А сотрудник ГКНБ присутствует

Адвоката Сапара Исакова Нурбека Токтакунова не пустили на консилиум врачей, который идет по результатам обследования его подзащитного.

Об этом адвокат сообщил на своей странице в Facebook.





"Идет врачебный консилиум по результатам обследования Сапара Исакова. Меня туда не допустили, хотя представитель ГКНБ присутствует. Если присутствует представитель ГКНБ, должен участвовать и защитник. Некоторые возразят, мол, дела врачебные, причем тут адвокат, его ознакомят с результатами медицинского обследования. Тогда причем тут ГКНБ, врачи могут ознакомить их с результатами обследования. Все дело в том, что по результатам обследования врачи должны решить, насколько безопасно для него сейчас участие в судебных процессах и пребывание под стражей. Политическая целесообразность не должна волновать их вовсе. Но мы понимаем, что наши врачи, это не та каста, которая во имя клятвы Гиппократа пойдет вопреки намерений власти. Поэтому за ними присматривает ГКНБ", - написал он.



Отметим, ранее Токтакунов сообщал, что состояние его подзащитного неважное.

Напомним, Сапар Исаков проходит по делу о выделении китайского кредита на модернизацию ТЭЦ, которую проводила компания TBEA. По этому уголовному делу обвинение предъявлено: двум бывшим премьер-министрам Сапару Исакову и Жанторо Сатыбалдиеву, экс-главе Нацэнергохолдинга Айбеку Калиеву, депутату ЖК Осмонбеку Артыкбаеву (был министром энергетики), бывшему гендиректору ОАО "Электрические станции" Салайдину Авазову, экс-министру финансов Ольге Лавровой. Сапар Исаков также проходит обвиняемым по уголовному делу о коррупции при реконструкции исторического музея и ипподрома в Чолпон-Ате.



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