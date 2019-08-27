Глава ГНС – налоговикам: Мы должны стать примером для граждан и вовремя уплатить налоги

Кабыл Абдалиев призвал подчиненных в течение двух дней исполнить свой гражданский долг

Председатель Государственной налоговой службы КР Кабыл Абдалиев потребовал от всех сотрудников налоговых органов показать пример налогоплательщикам и в течение двух дней уплатить налоги на транспорт, жилое имущество и землю в случае наличия соответствующего движимого и недвижимого имущества.

«Мы, по своим функциональным обязанностям призванные обеспечивать сбор налогов в бюджет страны, сами должны быть примером для остальных граждан, своевременно и в полном объеме уплачивать причитающиеся налоги. Тогда мы сможем с чистой совестью требовать этого и от других», - сказал Абдалиев на состоявшемся сегодня рабочем совещании с участием начальников структурных подразделений Центрального аппарата и территориальных налоговых органов.

Он также призвал донести эту информацию о необходимости уплаты налогов в срок до своих подчиненных сотрудников, а также близких и знакомых.

Как сообщил руководитель Налоговой службы, всем госорганам направлены письма с напоминанием о необходимости уплаты налогов государственными служащими до конца текущей недели.

Кабыл Абдалиев подчеркнул, что для налогоплательщиков должны быть созданы все необходимые условия для уплаты налогов. С этой целью налоговые органы будут работать согласно графику дежурства до 2 сентября, включая праздничные и выходные дни.

"В каждом налоговом органе, куда граждане приходят платить налоги, должны быть созданы условия, исключающие очереди, недоразумения и жалобы на плохое обслуживание. Должны работать платежные терминалы, дежурные сотрудники обязаны находиться на рабочих местах, чтобы налогоплательщики после закрытия касс банков смогли уплатить налоги. Люди должны уходить довольными вашей работой", - указал председатель ГНС.

Он также призвал граждан уплатить налоги в срок, чтобы потом не пришлось платить штрафы и пеню.

Пресс-служба ГНС

VESTI.KG