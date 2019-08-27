Глава ГНС – налоговикам: Мы должны стать примером для граждан и вовремя уплатить налоги

Кабыл Абдалиев призвал подчиненных в течение двух дней исполнить свой гражданский долг
Председатель Государственной налоговой службы КР Кабыл Абдалиев потребовал от всех сотрудников налоговых органов показать пример налогоплательщикам и в течение двух дней уплатить налоги на транспорт, жилое имущество и землю в случае наличия соответствующего движимого и недвижимого имущества.
«Мы, по своим функциональным обязанностям призванные обеспечивать сбор налогов в бюджет страны, сами должны быть примером для остальных граждан, своевременно и в полном объеме уплачивать причитающиеся налоги. Тогда мы сможем с чистой совестью требовать этого и от других», - сказал Абдалиев на состоявшемся сегодня рабочем совещании с участием начальников структурных подразделений Центрального аппарата и территориальных налоговых органов.
Он также призвал донести эту информацию о необходимости уплаты налогов в срок до своих подчиненных сотрудников, а также близких и знакомых.
Как сообщил руководитель Налоговой службы, всем госорганам направлены письма с напоминанием о необходимости уплаты налогов государственными служащими до конца текущей недели.
Кабыл Абдалиев подчеркнул, что для налогоплательщиков должны быть созданы все необходимые условия для уплаты налогов. С этой целью налоговые органы будут работать согласно графику дежурства до 2 сентября, включая праздничные и выходные дни.
"В каждом налоговом органе, куда граждане приходят платить налоги, должны быть созданы условия, исключающие очереди, недоразумения и жалобы на плохое обслуживание. Должны работать платежные терминалы, дежурные сотрудники обязаны находиться на рабочих местах, чтобы налогоплательщики после закрытия касс банков смогли уплатить налоги. Люди должны уходить довольными вашей работой", - указал председатель ГНС.
Он также призвал граждан уплатить налоги в срок, чтобы потом не пришлось платить штрафы и пеню.
Пресс-служба ГНС
VESTI.KG
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!