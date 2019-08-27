Судья, отпустивший на свободу кримавторитета, стал фигурантом уголовного дела

Судью Свердловского районного суда Бишкека Доолотбека Турдукожоева подозревают в злоупотреблении должностным положением и превышении полномочий.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.



Уточняется, что 30 сентября 2016 года в Свердловский районный суд обратилась адвокат А.Ж., защищающая интересы Ч.Ю. Для того чтобы незаконно освободить своего подзащитного из-под стражи в России, она написала жалобу на действия следователя УВД Свердловского района.

«В жалобе адвокат просила признать незаконным постановление о возбуждении уголовного дела и отменить постановление суда о заочном избрании меры пресечения обвиняемому Ч.Ю. в виде заключения под стражу. 4 октября 2016 года без фактического рассмотрения жалобы судья своим постановлением незаконно отменил постановления следователя о возбуждении уголовного дела, а также о привлечении в качестве обвиняемого Ч.Ю. Последний обвинялся в мошенничестве», — указывается в сообщении.

Кроме того, по версии следствия, судья Доолотбек Турдукожоев незаконно отменил постановление Свердловского районного суда о заочном избрании меры пресечения в отношении Ч.Ю. в виде заключения под стражу.

«Стоит отметить, что в жалобе адвоката А.Ж. не был поставлен вопрос о рассмотрении законности постановления следователя о привлечении Ч.Ю. в качестве обвиняемого. Однако судья дал указание секретарю внести заведомо ложные сведения об участии в данном процессе помощника прокурора Свердловского района. В документе указывалось, что последний якобы частично поддерживал жалобу адвоката. Уголовное дело в отношении Доолотбека Турдукожоева направлено в суд», — пояснили в Генпрокуратуре.

Отметим, Доолотбек Турдукожоев в 2017 году оправдал криминального авторитета Алтынбека Ибраимова по прозвищу Алтуха по статье «Вымогательство». Вместе с тем судья приговорил злоумышленника к четырем годам лишения свободы за хранение наркотиков. Алтынбек Ибраимов был освобожден в зале суда в связи с истечением срока давности.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/127546/