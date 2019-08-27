Сможет ли вернуться в парламент Омурбек Текебаев. Ответ ЦИК

В ЦИК 24.kg рассказали, сможет ли лидер политической партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев вернуть себе мандат.
По словам зампредседателя Абдыжапара Бекматова, если Первомайский районный суд и последующие инстанции признают Текебаева невиновным, то в парламент он в любом случае не вернется.
«У нас процедура возвращения мандата не предусмотрена действующим законодательством. Но он сможет баллотироваться в Жогорку Кенеш в 2020 году», — сказал Абдыжапар Бекматов.
21 августа Верховный суд направил уголовное дело на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.
Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/127534/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!