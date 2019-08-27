Минтранс о ходе строительства дороги Бишкек-Балыкчы-Нарын-Торугарт

Завершена шероховатая поверхностная обработка с 64 по 74 км автодороги Бишкек-Балыкчы-Нарын-Торугарт – Граница КНР.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог КР.

Отмечается, что эти работы были начаты в августе.

- Сейчас завершены 10 км, а по плану предусмотрено всего 21,5 км. На остальных 11,5 км работы продолжаются и будут завершены 15 сентября текущего года, - цитирует пресс-служба ведомства начальника ДЭУ №34 МТиД КР Дуйшонкула Султанова.

Кроме этого на стадии завершения строительство надземного пешеходного перехода на 72 км упомянутой дороги. Также завершается устройство осевых барьерных ограждений на 51,53 и 65 и 68 км.

Также в Год развития регионов и цифровизации страны завершено устройство асфальтобетонного покрытия в селе "11 жылга" по автодороге Орловка-Маданият – Шамшы 1км и в селе Чолпон по автодороге Кен-Булун-Винсовхоз 1-км.

URL: https://www.vb.kg/381087