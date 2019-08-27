Систему "Тундук" интегрировали с инфраструктурой Евразийской экономической комиссии

ГП "Центр электронного взаимодействия "Тундук" при Госкомитете информационных технологий и связи провело работу по тестированию и интеграции системы межведомственного электронного взаимодействия "Тундук" с интеграционным шлюзом Евразийского экономического союза.

Об этом сообщают в госкомитете.

На протяжении полугода ГП "Тундук" совместно с ГП "Центр единого окна в сфере внешней торговли" при Министерстве экономики проводили различные виды тестирования. Также на серверном оборудовании ГП "Транском" настроили сервер безопасности. Сервер установлен на выходе из интеграционного шлюза ЕАЭС для дальнейшей передачи данных до ГП "Центр единого окна в сфере внешней торговли" посредством системы "Тундук". Потом прошло тестирование между Евразийской экономической комиссией и Кыргызстаном.

Такая интеграция позволяет использовать имеющуюся инфраструктуру "Тундука" для реализации общих процессов Евразийской экономической комиссии, что в свою очередь снижает затраты на обслуживание отдельных каналов связи для данных процессов.

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