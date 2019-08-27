Врачи удалили ребенку опухоль весом 4 килограмма

Хирурги Национального центра онкологии и гематологии удалили 4-килограммовую опухоль ребенку.

Об уникальной операции редакции Kaktus.media рассказал врач-онколог, хирург детского отделения Султан Стамбеков.

По его словам, вмешательство хирурги детского отделения вместе с заведующим отделения онкопроктологии Муратом Осомбаевым провели 6-летней девочке. Когда ребенку был год, малышку наблюдали в различных медицинских учреждениях, подозревали, что у нее злокачественная опухоль, и ребенку делали химиотерапию, однако эффекта она не дала. От операции родные девочки отказались, и ее выписали домой.



"Все эти пять лет девочка находилась дома. Опухоль росла и достигла огромных размеров. Бабушка ребенка обратилась в Минздрав, и малышку направили к нам. Мы заподозрили, что процесс доброкачественный. Результаты биопсии это подтвердили. Фибролипома была настолько огромных размеров (около 22% от веса самого ребенка), что заняла 60-70% брюшной полости. Мы взяли девочку на операцию, которая длилась 3,5 часа. В результате мы полностью убрали опухоль", - отметил Стамбеков.

Врач отметил, что сейчас с девочкой все хорошо: со дня операции пошли пятые сутки, ребенок нормально питается, ходит.

URL: https://kaktus.media/396835