В бишкекской квартире милиционеры нашли огнестрельное оружие и боеприпасы

Правоохранители выехали на вызов из-за семейной ссоры

В бишкекской квартире найден схрон огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в ГУВД столицы.

По информации ведомства, наряд милиции выехал в вышеуказанную квартиру в микрорайоне «Тунгуч» из-за семейного скандала. Хозяин квартиры С.Е. встретил оперативников с огнестрельным оружием, но позже сдался милиционерам.

У мужчины обнаружили и изъяли огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы.