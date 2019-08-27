В бишкекской квартире милиционеры нашли огнестрельное оружие и боеприпасы

Правоохранители выехали на вызов из-за семейной ссоры
В бишкекской квартире найден схрон огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в ГУВД столицы.
По информации ведомства, наряд милиции выехал в вышеуказанную квартиру в микрорайоне «Тунгуч» из-за семейного скандала. Хозяин квартиры С.Е. встретил оперативников с огнестрельным оружием, но позже сдался милиционерам.
У мужчины обнаружили и изъяли огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы.
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