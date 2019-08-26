Правительство КР опровергло информацию об охране китайских инвесторов силовыми структурами КНР

Правительство опровергло информацию о том, что охрану китайских инвесторов на себя возьмут силовые структуры Китая.
На своей странице в Facebook руководитель пресс-службы правительства Чынгыз Эсенгул уулу сообщил, что информация не соответствует действительности, и в отношении тех, кто ее распространяет, будут приняты соответствующие меры.
Ранее на отдельных информационных сайтах и в социальных сетях писали о том, что со стороны правительства разрабатывается законопроект, который позволит китайским силовым структурам охранять китайских инвесторов в Кыргызстане.
5 августа на месторождении Солтон-Сары, разработкой которой занимается китайская компания Zhong Ji Mining Company, начались акции протеста. Недовольство переросло в конфликт, в результате которого пострадали 47 граждан Китая и один человек из числа протестующих. 7 августа правительство Кыргызстана сообщило, что временно приостановило деятельность горнодобывающей компании. Посольство Китая в Кыргызстане потребовало объективного расследования дела.
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