«Чуркам здесь не место». В московском аэропорту охранники подрались с таксистами (видео)

По неподтвержденной информации, в результате потасовки гражданин Кыргызстана впал в кому
23 августа на парковке московского аэропорта Шереметьево произошла массовая драка с участием сотрудников охраны и таксистов из Средней Азии. Об этом сообщают российские СМИ.
Официально причины конфликта пока не установлены, но в социальных сетях появилось несколько видеороликов, в которых очевидцы рассказали, что инициаторами драки были пьяные охранники аэропорта.
По словам таксистов, один из охранников говорил: «Чурки, вам тут не место». Автор видео отметил, что одному из мигрантов разбили голову пистолетом. Он также показал помятое авто. Как утверждают таксисты, сотрудник группы быстрого реагирования (ГБР) прыгал на машине. Другой охранник якобы гонялся за мигрантами с ножом.
Таксисты также добавили, что охранники были в гражданской одежде, однако надели свою форму, когда приехали сотрудники полиции.
Вместе с тем в социальных сетях появилась информация о том, что в столкновении пострадали граждане Кыргызстана. По неподтвержденной информации, один кыргызстанец находится в больнице в состоянии комы.
VESTI.KG
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!