«Чуркам здесь не место». В московском аэропорту охранники подрались с таксистами (видео)

По неподтвержденной информации, в результате потасовки гражданин Кыргызстана впал в кому

23 августа на парковке московского аэропорта Шереметьево произошла массовая драка с участием сотрудников охраны и таксистов из Средней Азии. Об этом сообщают российские СМИ.

Официально причины конфликта пока не установлены, но в социальных сетях появилось несколько видеороликов, в которых очевидцы рассказали, что инициаторами драки были пьяные охранники аэропорта.

По словам таксистов, один из охранников говорил: «Чурки, вам тут не место». Автор видео отметил, что одному из мигрантов разбили голову пистолетом. Он также показал помятое авто. Как утверждают таксисты, сотрудник группы быстрого реагирования (ГБР) прыгал на машине. Другой охранник якобы гонялся за мигрантами с ножом.

Таксисты также добавили, что охранники были в гражданской одежде, однако надели свою форму, когда приехали сотрудники полиции.

Вместе с тем в социальных сетях появилась информация о том, что в столкновении пострадали граждане Кыргызстана. По неподтвержденной информации, один кыргызстанец находится в больнице в состоянии комы.

VESTI.KG