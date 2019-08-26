В ГСИН ответили, в каком случае Садыр Жапаров сможет поприсутствовать на похоронах сына

В ведомстве рассказали, что прошение рассматривается немедленно в случае смерти близких осужденных.

Адвокат осужденного экс-депутата уже направил соответствующее прошение в Госслужбу исполнения наказаний, однако там письмо еще не получили

Адвокат Садыра Жапарова, Шарабидин Токтосунов, отправил прошение в Госслужбу исполнения наказаний о том, чтобы его подзащитному позволили присутствовать на похоронах сына. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе ГСИН.

В ведомстве рассказали, что прошение рассматривается немедленно в случае смерти близких осужденных.

- Адвокат Садыра Жапарова сообщил нам, что направил прошение, но до нас оно еще не дошло, - пояснили в ГСИН. - По закону, запрос о присутствии на похоронах рассматривается в немедленном порядке. При этом учитывается статья, поведение и режим содержания осужденного.

Напомним, сын бывшего депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова погиб в результате ДТП. По словам адвоката Шарабидина Токтосунова, Дастан Садыр уулу попал в аварию еще 23 августа. Все три дня он был в коме и находился в 4-ой городской больнице. Сегодня, не выходя из комы, он скончался.





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