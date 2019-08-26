ГП “Кыргызкомур” при ГКПЭН отметили день работника угольной промышленности Кыргызской Республики

Бишкек, "Саясат. kg". В честь праздника ГП “Кыргызкөмүр” вручил отличившиемся работникам угольной промышленности почетные грамоты, плазменные телевизоры, а также почетные грамоты Госкомитета, а ветеранам данной отрасли денежные награды.

В честь профессионального праздника «День работников угольной промышленности Кыргызской Республики» в Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику.

В рамках мероприятия были определены номинации “Лучшее угольное предприятие года” ими оказались ОсОО “Акбулак Көмүр” (бассейн Сүлүктү) и ОсОО “Береке Пром”. Номинацией “Лучший шахтер года” награждены Аширалиев Нурлан Абдирахманович - главный инженер в ОсОО “Нур” и мастер ОсОО “Демилге Плюс” Акылбеков Асанбек Сарыбаевич.

В честь праздника ГП “Кыргызкөмүр” вручил отличившиемся работникам угольной промышленности почетные грамоты, плазменные телевизоры, а также почетные грамоты Госкомитета, а ветеранам данной отрасли денежные награды.

Канатбек Ашырбаев, директор “ГП Кыргызкөмүр” при ГКПЭН КР поприветствовал участников мероприятия и поздравил всех работников, ветеранов данной отрасли. Выразил огромную благодарность работникам угольной промышленности за старания, труд и большой вклад в развитие отрасли и экономики страны.

Отметим, на мероприятии приняли участие представители Аппарата Правительства КР, представители комитета ЖК КР по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию, статс-секретраь ГКПЭН КР и ветераны, работники угольной отрасли Кыргызской Республики и другие.