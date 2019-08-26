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ГП “Кыргызкомур” при ГКПЭН отметили день работника угольной промышленности Кыргызской Республики

Бишкек, "Саясат. kg". В честь праздника ГП “Кыргызкөмүр” вручил   отличившиемся работникам  угольной  промышленности почетные  грамоты,  плазменные  телевизоры, а также  почетные  грамоты  Госкомитета, а ветеранам данной отрасли  денежные награды.

 

 

В честь профессионального праздника «День работников угольной промышленности Кыргызской Республики» в Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику.  

 

В рамках мероприятия были определены номинации “Лучшее угольное предприятие года” ими оказались   ОсОО  “Акбулак Көмүр” (бассейн Сүлүктү) и ОсОО  “Береке Пром”. Номинацией “Лучший шахтер года” награждены  Аширалиев Нурлан Абдирахманович - главный инженер в ОсОО “Нур” и  мастер  ОсОО “Демилге Плюс” Акылбеков Асанбек Сарыбаевич.

 

В честь праздника ГП “Кыргызкөмүр” вручил   отличившиемся работникам  угольной  промышленности почетные  грамоты,  плазменные  телевизоры, а также  почетные  грамоты  Госкомитета, а ветеранам данной отрасли  денежные награды.

 

 Канатбек Ашырбаев,  директор  “ГП Кыргызкөмүр” при  ГКПЭН КР поприветствовал участников мероприятия и поздравил всех работников, ветеранов данной отрасли. Выразил огромную благодарность работникам угольной  промышленности за старания, труд и большой вклад в развитие отрасли и экономики страны.

 

Отметим,  на мероприятии приняли участие представители Аппарата Правительства КР, представители комитета  ЖК КР по топливно-энергетическому комплексу и  недропользованию, статс-секретраь ГКПЭН КР и   ветераны, работники угольной отрасли Кыргызской Республики и другие.  

 

           

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