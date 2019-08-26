Полк специального назначение "Шумкар" МВД КР набирает сотрудников на вакантные должности младшего начальствующего состава.
Об этом сообщили в ПСН МВД КР.
Как уточняется, на службу в ОВД принимаются граждане КР, не имеющие гражданства другого государства, не имеющие судимость за уголовные преступления, независимо от того погашена или снята судимость, не моложе 19 и не старше 30 лет.
Имеющие среднее и высшее образование, отслужившие срочную военную службу, рост не ниже 170 см, предпочтение кандидатам имеющие спортивные достижение по различным видам спорта.
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