В полк спецназначений "Шумкар" МВД Кыргызстана требуются бойцы (контакты)

Полк специального назначение "Шумкар" МВД КР набирает сотрудников на вакантные должности младшего начальствующего состава.

Об этом сообщили в ПСН МВД КР.



Как уточняется, на службу в ОВД принимаются граждане КР, не имеющие гражданства другого государства, не имеющие судимость за уголовные преступления, независимо от того погашена или снята судимость, не моложе 19 и не старше 30 лет.

Имеющие среднее и высшее образование, отслужившие срочную военную службу, рост не ниже 170 см, предпочтение кандидатам имеющие спортивные достижение по различным видам спорта.

Адрес: улица Кронштадтская №17 Бишкек, контактные телефон (0312) 46-08-85

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