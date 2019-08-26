Выставка советских картин 30-90-х годов XX века пройдет в Музее ИЗО им. Г.Айтиева

Мероприятие организовано в честь Дня независимости Кыргызстана

Кыргызский Национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева открывает выставку «В мире и согласии. Искусство СССР» - выставку советского изобразительного искусства 30-90-х годов XX века. Мероприятие пройдет в КНМИИ им. Г.Айтиева с 28 августа по 29 сентября. Выставка откроется 28 августа в 15:00.

В музее отмечают, что это дань уважения старшим поколениям, их наследию и заветам.



Идея выставки подсказана богатейшей музейной коллекцией. Здесь представлены работы художников Белоруссии, Закавказских республик (Азербайджана, Армении, Грузии), Молдавии, Прибалтики (Латвии, Литвы, Эстонии), России, Украины, республик Центральной Азии (Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана).

«Сегодня советское искусство понимается нами как сложное, глубокое и яркое явление международного масштаба. Сегодня соцреализм – это не примитивная агитация и пропаганда. Соцреализм – это выдающиеся произведения изобразительного искусства, позитивные, гуманные, понятные простому народу.

Соцреализм в СССР вобрал в себя многие течения и направления – это национальный реализм 30-х годов, искусство военного времени, суровый стиль 50-60-х, период увлечения модернизмом и авторскими концепциями в 70-80-е годы.

Выставка «В мире и согласии. Искусство СССР» поражает разнообразием стилей и жанров, славными достижениями, талантливыми художниками и громкими именами. За каждым именем – огромный художественный мир, необъятная вселенная.



Это разнообразие объединяют общие традиции, общая история, общие темы.



Прежде всего, это тема Великой Отечественной войны. В советском искусстве – это главная тема, это память о невосполнимых утратах, дань мужеству и героизму наших родителей.

Немалое место в экспозиции занимает производственная тема. К сожалению, современные художники не уделяют ей должного внимания. А современный зритель будет удивлен тем, как эта пафосная тема умело раскрывается старшими художниками с неожиданной и увлекательной стороны.

Тема труда перекликается с портретами. Этот жанр поражает разнообразием, художникам в СССР были интересны все слои общества, рабочие и интеллектуалы, крестьяне и люди искусства, старики, дети, все они для художника – герои будничных дней.

Живопись, графику, скульптуру, тематические композиции, портреты, пейзажи и натюрморты объединяет характерная для советского искусства монументальность.



Изобразительное искусство в СССР призывало к миру и согласию, и это традиции изобразительного искусства Кыргызской Республики. Это мы заберем с собой в будущее, потому что без мира и согласия будущего нет!

Мы надеемся, что сегодня эта выставка прозвучит по-особенному, как дань памяти и как праздник искусства, культуры и Дня независимости!», - говорится в сообщении КНМИИ им. Г.Айтиева.



Vesti.kg