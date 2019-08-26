«Сапара Исакова в больнице водят в туалет, обмотав его голову пледом»

Адвокат бывшего премьера сообщил, что его подзащитный сейчас не может ни стоять, ни сидеть
Бывшего премьер-министра Сапара Исакова водят в туалет, обмотав его голову пледом, чтобы окружающие его не узнали. Об этом в социальной сети Твиттер написал пользователь под ником @Baikezavr.
В этой связи Vesti.kg обратились за комментарием к адвокату Нурбеку Токтакунову, защищающему интересы бывшего главы кабмина.
- Насчет пледа на голове я узнал из сети, - ответил юрист. - Раз говорят, значит, так и есть. У него здоровье сейчас неважное. В силу своего состояния Сапар Джумакадырович не может ни стоять, ни сидеть.
Кроме того, Токтакунов проинформировал, что сегодня состоялся консилиум врачей, и Исаков пройдет полное обследование.
В свою очередь родственники заключенного политика также полагают, что информация о пледе может быть достоверной.
Возможно, это делают для того, чтобы его не узнали, а также потому что у него сейчас плохое здоровье, - сообщили Vesti.kg родственники.
Пресс-служба ГКНБ оказалась недоступна для комментариев.
Сапар Исаков находится на стационарном лечении в отделении неврологии №2 Национального госпиталя с 16 августа 2019 года с клиническим диагнозом: Синдром недостаточности в бассейне вертебро-базелярной артериальной системы (пережимание сосудов шеи, которое приводит к головокружению, головным болям), остеохондроз шейного отдела позвоночника.
После проведения обследования состоялся консилиум с участием заведующего отделением неврологии №1 НГ Чоро Токтомушева, заведующего отделением неврологии №2 Нурлана Оморова, заведующего отделением неврологии №3 НГ Джамалбека Тургумбаева. По итогам консилиума было рекомендовано наблюдение и стационарное лечение в отделении неврологии №2 НГ. По слова врачей, данных за инсульт на снимке магнитно-резонансной томографии нет.
Vesti.kg
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