Дело Курсана Асанова. Водителя экс-замминистра водворят в СИЗО до 23 октября

Первомайский районный суд Бишкека избрал меру пресечения водителю-телохранителю экс-заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова Дамирбеку Пайзылла уулу.



Постановлением суда его должны заключить под стражу до 23 октября.

Напомним, Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылла уулу.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/127401/