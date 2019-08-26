Дело Курсана Асанова. Водителя экс-замминистра водворят в СИЗО до 23 октября

Первомайский районный суд Бишкека избрал меру пресечения водителю-телохранителю экс-заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова Дамирбеку Пайзылла уулу.
Постановлением суда его должны заключить под стражу до 23 октября.
Напомним, Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылла уулу.
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