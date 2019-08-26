В Кыргызстане определили частные детсады по программе государственного соцзаказа

Министерство образования и науки Кыргызстана из 12 заявок от частных детских садов выбрало 9.

Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, общее количество мест, которое предоставят в детских садах, — 300.

Техническая комиссия с выездом на места одобрила детские сады:

«Капелька счастья», проспект Дэн Сяопина, 551;



«Бекхан», улица Токмакская, 65;



«Карлсон», улица Восточная, 64;



«Балдар ааламы», улица Л.Толстого, 97а;



учреждение «SOS учебно-воспитательный комплекс Германа Гмайнера», улица А.Токтоналиева, 137а;



ОсОО «Центр дошкольного образования и воспитания «Кенгуренок», улица Бакаева, 141;



ОсОО «Детский сад-ясли «Нур Бала», 7-й микрорайон, квартира 23/4а;



учреждение «Детский сад «В гостях у Пеппи Длинныйчулок», улица Осипенко, 38;



ОсОО «Слоненок», улица Армейская, 10, квартира 3.



Как отмечается, для изучения ценовой политики дополнительно проведен мониторинг частных детских садов Оша и Бишкека. Собрана информация о 73 частных детских садах, которые получили лицензии с 2014 по 2019 год.



Принято решение отобрать частные детские сады, где стоимость услуг варьируется от 6 до 8 тысяч сомов.

Исходя из списка, каждый родитель может выбрать наиболее подходящий для себя и ребенка детский садик.

Сейчас идет прием заявок от граждан на получение социального талона.

Внедренную в режиме пилотной апробации в Бишкеке программу государственного социального заказа в сфере дошкольного образования в дальнейшем планируют запустить и в других городах.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/127421/