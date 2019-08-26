Президент Сооронбай Жээнбеков говорит, что все судебные процессы будут прозрачными

В ходе рабочей поездки в Нарынскую область президент Сооронбай Жээнбеков затронул тему судей, заявил: «Отныне все судебные процессы будут прозрачными, а не закрытыми, как раньше.

Речь идет о цифровой инфраструктуре, видеонаблюдении. Это приведет к искоренению коррупции. Все дела будут зафиксированы в едином реестре».

Даст Бог, отныне проходящие за закрытыми дверями судебные дела будут проходить открыто. Это радостная весть. Вряд ли судьи посмеют возразить, если так говорит глава государства. Есть надежда на то, что судебные процессы в отношении экс-президента Алмазбека Атамбаева и других пройдут прозрачно, на глазах народа.

Источник: газета «Ачык Саясат плюс» №30 от 23.08.2019 / стр. 3, gezitter.org/