Слова президента пропустили мимо ушей

Президент Сооронбай Жээнбеков на заседании Совета безопасности говорил, что в горнодобывающей отрасли процветает коррупция, один человек держит на руках 41 лицензию.

Позднее стало известно, что обладателем 41 лицензии является некий Жумаев. Соответствующие органы даже не поинтересовались – есть такой человек или нет. Слова президента не вышли за пределы заседания Совета безопасности. Появились разговоры о том, что Жумаев добился вынесения решения о выделении 12 тысяч 444 гектаров земли в Токтогульском районе под геологоразведку. Местные жители недовольны: «Мы позволим Жумаеву переворошить наши горы, из-за чего падет наш скот и будем вынуждены питаться козельцом?» Но почему-то отмалчивается власть, которая должна была прислушаться к народу.

Источник: газета «Фабула пресс» №30 от 23.08.2019 / стр. 3