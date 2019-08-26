Будет правильно, если генеральский чин дадут Самату Курманкулову, получившему тяжелое ранение в Кой-Таше

7 августа произошло столкновение спецназа и народа в селе Кой-Таш, в связи с чем были стянуты сотрудники милиции.

Но как понимать то, что глава МВД Кашкар Джунушалиев отправил их туда неподготовленными, даже без касок на голове? Что это, если не халатность?

Когда стемнело, толпа на улице начала закидывать милицию камнями, в результате чего начальник УВД Чуйской области Самат Курманкулов получил тяжелую травму головы. В больнице он пришел в себя, но после операции впал в кому, чем обеспокоил всех соотечественников. В итоге они были вынуждены увести полковника Курманкулова на лечение в Москву. Огорчает то, что он до сих пор не пришел в себя.

Самат Курманкулов намеревался разрядить общественную обстановку, воодушевить личный состав, поэтому был в первых рядах. Из-за камня, попавшего в голову, он получил тяжелую травму. Никто не может отрицать, что он является профессионалом, который знает свое дело. Хотя ему едва за сорок, он занимал многие руководящие должности, в том числе был начальником Бишкекского ГУВД и УВД Чуйской области. (Это генеральские должности). Мы являемся свидетелями того, как на протяжении двадцати лет он был защитником народа. В данное время его семья и родственники пребывают в подавленном состоянии. В таких обстоятельствах, учитывая его прошлые заслуги, государство могло бы наградить его званием генерал-майора. Если мы сегодня не будем ценить народных сыновей вроде Самата, то когда мы оценим их по достоинству? Мы поделились идеей, остальное в руках власти!

Источник: газета «Азия news» №32 от 22.08.2019 / стр. 1