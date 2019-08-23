Кулов намерен подать в суд на журналистов из-за сообщения о встрече с Бермет Акаевой

Бывший депутат Жогорку Кенеша и экс-премьер-министр Феликс Кулов опроверг информацию о встрече с дочерью бывшего президента Бермет Акаевой.
Он сообщил «Азаттыку», что намерен подать в суд на журналистов за публикацию лживой информации.
«Я никогда не судился с журналистами, но в этот раз буду вынужден подать иск, если они не напишут опровержение. Я не встречался с Бермет Акаевой не только в последнее время, но и вообще никогда, даже когда занимал различные должности. Единственный раз я ее видел, когда был гостем на ее свадьбе», — сказал Феликс Кулов.
Он также отметил, что бывшему президенту Аскару Акаеву ничего не мешает вернуться в Кыргызстан, добавив, что «необходимо отходить от практики гонений бывших руководителей страны».
Ранее в отдельных СМИ появилась информация, что дочь бывшего президента Бермет Акаева приехала в Кыргызстан для встречи с Феликсом Куловым для того, чтобы начать кампанию по возвращению в Кыргызстан Аскара Акаева и членов его семьи.
19 августа стало известно, что в Кыргызстан прибыла дочь бывшего президента Бермет Акаева. Ее отец заявил, что она «приехала навестить родственников». Позже в соцсетях начали активно обсуждать возможность возвращения самого бывшего президента Аскара Акаева.
23 августа в Генпрокуратуре напомнили, что в отношении членов семьи Акаева возбужден ряд уголовных дел, и в случае прибытия Аскара Акаева в Кыргызстан он будет допрошен в целях выяснения причастности к преступлениям, совершенным его близкими.
24 марта 2005 года массовые акции протеста привели к свержению президента Аскара Акаева, правившего страной 15 лет. Вместе с семьей он покинул Кыргызстан и получил политическое убежище в России.
Автор К-Nеws
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!