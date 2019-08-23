В Бишкеке мошенник продал чужую квартиру за $23 тысячи

Оперативниками СКМ УВД Октябрьского района Бишкека задержан подозреваемый в совершении мошенничества с продажей квартиры.

Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

9 августа в УВД Октябрьского района с письменным заявлением обратился житель столицы М.А. с просьбой принять меры в отношении гражданина Г.И., который 5 июля 2019 года, находясь в одном из многоэтажных домов по улице Юнусалиева города Бишкек, представившись хозяином квартиры, расположенной в 12 микрорайоне столицы, продал ее заявителю за 23 тысячи долларов США. После передачи денег пострадавший выяснил, что вышеуказанная квартира принадлежит строительной компании.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района Бишкека и начато досудебное производство по ст.204 (мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения комплекса поисковых и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками службы криминальной милиции УВД Октябрьского района Бишкека был задержан подозреваемый Г.И. 1971 года рождения и в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные действия по установлению возможной причастности задержанного к другим аналогичным преступлениям совершенных на территории столицы.

- Внимание! Граждане, пострадавшие от преступных действий злоумышленника или владеющих какой-либо информацией, просим вас сообщить по следующим номерам телефонов: 0(707)60-30-30, 0(551) 60-30-30 и 102, - ГУВД Бишкека.

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