Кулов ответил на статью Kaktus.media (а заодно разъяснил свой пост про возвращение Акаева)

Феликс Кулов ответил на статью редакции Kaktus.media. Приводим его текст без изменений.



"Прочитал статью Вячеслава Тимирбаева, опубликованную в Кактус.медиа, в которой он довольно в язвительной форме высказался по поводу моего мнения о возможности беспрятственного приезда Аскара Акаева в Кыргызстан. Не буду приводить все его колкости и подковырки, которые он использовал. Отношусь к этому с пониманием ибо, наверное, без них внимание читателя не привлечешь. Я не журналист, в отличие от уважаемого Вячеслава Равильевича, поэтому мои реплики на его яркие образы и суждения, которые он мастерски использует в качестве аргументов, будут выглядеть суховато- скучноватыми.



Я на своей странице в Фейсбуке в комментарии к интервью Акаева, написал, что надо дать ему беспрепятственно приехать в страну. Также предположил, что видимо, наступает время для дачи объективной оценки его деятельности на посту первого президента и высказал предложение предоставить ему возможность публично высказаться на государственном ТВ. Тимирбаев сказанное мною подверг критике и привел следующие доводы. Во-первых, он предлагает провести четкую грань между "ошибками и злоупотреблением властью и прямым преступлением" Акаева, не называя, однако, в чем конкретно тот обвиняется. И далее, он пишет, цитирую: " Но кто даст гарантию, что, возвратись сегодня Акаев в Кыргызстан, на него не заведут " уголовку" и не навешают кучу собак?" Ответ, на поставленный вопрос очень простой. Ни одного уголовного дела против Акаева не было возбуждено с момента как он покинул Родину 14 лет назад. Но даже если вдруг кому- то взбредёт в голову это сделать, то все сроки давности уже вышли, чтобы рассматривать какие-либо к нему претензии уголовно- правового характера. Во-вторых, о возможности Акаеву публично высказаться. Тимирбаев возражает против этого, потому что Акаев, по его мнению, много говорил ранее в различных, в основном российских, СМИ на данную тематику и задаётся вопросом: "Неужели Кулов всерьез верит в его честность, искренность и трезвый объективный взгляд первого президента на себя? Ну к чему так смешить людей?" Непонятно вопрос ко мне или к Акаеву. Если ко мне, то я не вижу в этом ничего смешного. Если к Акаеву, то давайте послушаем его, будет смешно-посмеемся вместе.



Но, чтобы посмеяться давайте все же вначале послушаем. Одно дело выступать и оправдываться, давая интервью каким-то не слишком известным в нашей стране газетам и информационным агентствам, а другое - когда первый президент государства будет выступать перед своим народом. Вот тогда мы сможем увидеть: что и кого он сейчас из себя представляет, что он понял или не понял за эти прошедшие 14 лет и тогда каждый из нас сделает для себя собственные выводы. Выводы сделают и наши политики и те кто хочет войти в большую политику. Когда я говорил о том, что умение прощать - это одно из тех качеств, которое присуще нашему народу и, которое было у нашего великого предка Манаса Великодушного, то я не имел ввиду и не мог предлагать, чтобы правительство или народ по этому поводу приняли соответствующее решение о прощении(подчеркиваю: о прощении). Таких прецедентов в истории не было и не могло быть. Каждый для себя сам решает этот вопрос. Другое дело если речь идёт об оценке деятельности. Официальную оценку деятельности любому государственному чиновнику правомочен давать только государственный орган в лице, создаваемой им специальной государственной комиссии. Нужно ли это делать сейчас по отношению к Акаеву?





Тимирбаев категорически возражает и приводит в качестве контраргумента, что "вождь всех народов" Сталин покинул сей мир 66 лет назад, а споры о плюсах и минусах его деятельности не утихают до сих пор. Акаев не был "вождем всех народов" поэтому я не стал бы ставить их на одни весы. Но попутно замечу, что оценку деятельности Мао Цзе Дуну ЦК Компартия Китая дал, не дожидаясь пока пройдут десятилетия после его смерти. И это было, на мой и не только на мой взгляд, политически правильным и важным решением, прежде всего для нынешнего поколения, чтобы оно учло и не повторяло ошибок своего предшественника. Я не могу и не хочу настаивать на немедленной даче оценки деятельности Акаева, тем более, что подобное решение не в моей компетенции. Будем считать данное предложение информацией к размышлению или обсуждению. В конце своей статьи Тимирбаев, подытоживая, делает следующий вывод: "во имя спокойствия общества, необходимо препятствовать возвращению беглого президента и его семейства в Кыргызстан. Ещё достаточно свежи раны, оставленные им на теле страны, и не стоит посыпать их солью".



Красиво сказано, но лично для меня неубедительно. Во-первых, один из членов семейства Акаевых по имени Бермет уже несколько дней в Кыргызстане и никакого спокойствия ее нахождение здесь не нарушило. Во- вторых, я глубоко убежден, что по приезду Акаева он, как человек, скажем так, выдержанный, на фоне поведения Атамбаева и его высказываний, даст определенные информационные поводы для сравнения и анализа.



Но более важно другое. Появление здесь Акаева и если произойдет его публичное выступление, позволит в преддверии ожидаемой политически напряжённой осени, придать новый вектор осмыслению уроков прошлого, отвлечет от набивших всем оскомину местечковых событий кой-ташского разлива и т.д., и т.п. И ещё об одном хотелось сказать в завершение данного разговора. Сомневаюсь, что Акаев решится приехать в ближайшее время. Сегодня в обществе преобладает уже устоявшееся непримиримо- критическое отношение не только к политикам, точнее будет сказано, особенно к политикам. Поэтому ему будет нелегко. Но если после его общения с народом, люди выговорятся, выпустят "накопившийся пар" и он, проявив мудрость, признает свои ошибки , обратится со словами прощения к народу, уверен, тем самым он сможет снять многие проблемы для себя и своей семьи", - сообщает Кулов.



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