Генпрокуратура прокомментировала возможное возвращение Аскара Акаева в Кыргызстан

По материалам госкомиссии правоохранительными органами КР с апреля 2005 года в отношении членов семьи беглого президента КР Аскара Акаева, родственников и его ближайшего окружения возбужден ряд уголовных дел.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура.



Так, возбуждены уголовные дела в отношении фонда "Мээрим", возглавляемой Майрам Акаевой, в отношении Айдара Акаева, Адиля Тойгонбаева и других лиц, действиями которых интересам государства причинены многомиллионный ущерб. По некоторым уголовным делам вынесены судебные приговоры.

Напомним, что по результатам проверок деятельности благотворительного фонда "Мээрим", возглавляемого супругой президента Майрам Акаевой, было возбуждено более 30 уголовных дел, причиненный по ним ущерб государству составляет 64 млн сомов. В собственность государства возвращены десятки зданий и другое имущество.

Бывший зять Аскара Акаева - Адиль Тойгонбаев был заочно приговорен к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества и признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Мошенничество", "Монополистические действия и ограничение конкуренции" и "Уклонение от уплаты налогов". Кроме того, суд обязал взыскать с подсудимого в пользу ОАО "Международный аэропорт "Манас" 677 млн 291 тыс. сомов (около $10 миллионов).



В отношении сына экс-президента Айдара Акаева было возбуждено четыре уголовных дела, ущерб по которым составляет около $3 миллионов. Еще по 11 уголовным делам имеются прямые и косвенные доказательства его вины.

В связи с тем что Аскар Акаев и его семья после известных событий покинули Кыргызстан, в рамках совершенных ими преступлений избраны меры пресечения в виде ареста, а также объявлены в международный розыск сын Айдар Акаев, зять Адиль Тойгонбаев и другие родственники.



В соответствии с законодательством КР правосудие осуществляется там, где совершено преступление. За лицами, являющимися гражданами КР, не признается принадлежность к гражданству других государств.

Правоохранительные органы страны продолжают расследование в рамках законов КР и защиты национальных интересов.

Отметим, что в целях установления причастности Аскара Акаева к совершению вышеуказанных преступлений в случае прибытия в Кыргызстан он будет допрошен соответствующими следственными органами, после чего его действиям будет дана юридическая оценка.

Отметим, что ранее в Кыргызстан приезжала дочь Акаева Бермет. После чего в обществе обсуждалась возможность возвращения в КР беглого президента.

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