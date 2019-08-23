Брат арестованного адвоката Икрамидина Айткулова - Хансар на своей странице в Facebook сообщил, что арест его брата - это не проблемы адвоката, а "битва до крови" замглавы и глав МВД.
Напомним, что вчера, 22 августа, адвокат Икрамидин Айткулов, защищающий интересы экс-замглавы МВД КР Курсана Асанова, арестован по обвинению в мошенничестве. Его водворили в ИВС ГУВД Бишкека.
Брат адвоката Хансар Айткулов считает, что арест его брата - прямое задание главы МВД КР Кашкара Джунушалиева.
Хансар Айткулов напомнил о покушении на его брата в ноября 2013 года, когда Икрамидина Айткулова "намеренно жестоко избили на улице рядом с его домом, используя металлический штырь, протыкающими ударами (дабы оставить минимальные внешние повреждения) сломали две кости его ноги".
Цель - ограничить его в профессиональной адвокатской деятельности, т. к. в то время он, как адвокат, вел громкие резонансные судебные дела ("Мегаком" и др.)
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