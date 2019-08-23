Почему Бекназаров был приглашен в следствие?

Следственная служба Министерства внутренних дел пригласила для дачи показаний Азимбека Бекназарова в качестве свидетеля событий 7-8 августа в Кой-Таше.

Сообщается, что он подписал документ о неразглашении тайны следствия. Интересно, о какой тайне следствия идет речь?

Источник: газета «Азия news» №32 от 22.08.2019 / стр. 8, gezitter.org