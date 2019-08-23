Шайырбек Эркин на фактах четко указал на землячество и серьезные недостатки в кадровой политике "Азаттыка".
Отстраняли видных журналистов, например, Aidanbek Akmatov, и поднимали таких, как Каназаров, проводящих интересы определенной политической группы. Также большой ошибкой был повторный приход в "Азаттык" ушедших до того в Белый и Серый дома. Нарын Айып — один из гигантов кыргызской журналистики, и этот наш агай тоже открыто сказал о непотизме или землячестве и кумовстве в "Азаттыке".
В таджикской редакции "Радио Свобода" проведена серьезная чистка, в качестве причины было сказано про прислуживание редакции определенной политической группе. Раскрывается, что кыргызская редакция тоже не отличается в данном плане.
Безусловно, в "Азаттыке" до сих пор работает большая группа авторитетных журналистов, и, конечно, они знают ситуацию лучше, нежели мы. Директор Венера Джуматаева написала краткий и невнятный ответ на высказанные претензии, не приведя четких и серьезных контраргументов на выставленные претензии.
В то же время я не поддержал письмо, направленное рядом журналистов в офис "Радио Свобода" в Штатах. Меня не удовлетворили форма, уровень, формулировка приведенных претензий и недовольств. Однако журналист Шайырбек Эркин привел более точные, меткие и адресные аргументы.
"Азаттык" должен срочно кардинально и серьезно реформироваться!
Шайырбек Маматокторов, журналист
Источник: Кyrgyztoday, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!