Ш. Маматокторов, журналист: Раскрыто, что в "Азаттыке" присутствует непотизм или землячество и кумовство

Шайырбек Эркин на фактах четко указал на землячество и серьезные недостатки в кадровой политике "Азаттыка".

Отстраняли видных журналистов, например, Aidanbek Akmatov, и поднимали таких, как Каназаров, проводящих интересы определенной политической группы. Также большой ошибкой был повторный приход в "Азаттык" ушедших до того в Белый и Серый дома. Нарын Айып — один из гигантов кыргызской журналистики, и этот наш агай тоже открыто сказал о непотизме или землячестве и кумовстве в "Азаттыке".

В таджикской редакции "Радио Свобода" проведена серьезная чистка, в качестве причины было сказано про прислуживание редакции определенной политической группе. Раскрывается, что кыргызская редакция тоже не отличается в данном плане.

Безусловно, в "Азаттыке" до сих пор работает большая группа авторитетных журналистов, и, конечно, они знают ситуацию лучше, нежели мы. Директор Венера Джуматаева написала краткий и невнятный ответ на высказанные претензии, не приведя четких и серьезных контраргументов на выставленные претензии.

В то же время я не поддержал письмо, направленное рядом журналистов в офис "Радио Свобода" в Штатах. Меня не удовлетворили форма, уровень, формулировка приведенных претензий и недовольств. Однако журналист Шайырбек Эркин привел более точные, меткие и адресные аргументы.

"Азаттык" должен срочно кардинально и серьезно реформироваться!

Шайырбек Маматокторов, журналист

Источник: Кyrgyztoday, gezitter.org