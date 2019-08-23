Если не предотвратить, ничем хорошим не закончится раскол север-юг

Если заметили, в последние дни, среди народа, в социальных сетях появились группы, которые жаждут разделить народ на север-юг, спровоцировать раскол.

Легко из мухи сделать слона. Поэтому руководителям, которые сидят на верхушке исполнительной власти, нужно проследить за этим и принять профилактические меры. Иначе ситуация будет только усугубляться. Мы видели, как при невежественном режиме Курманбека Бакиева народ разделился на две части и в итоге сменилась власть, путем кровопролития.

Источник: газета «Азия news» №32 от 22.08.2019 / стр. 2, gezitter.org