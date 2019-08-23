Пожар на складе в Бишкеке тушили 7 часов — кому он принадлежит  

Огонь уничтожил кровлю, ткани, цех по производству сантехнических изделий из пластика и продуктовый цех.
Пожар на складе в восточной части Бишкека был потушен в 01:21 пятницы, сообщила пресс-служба МЧС Кыргызстана.
Сообщение о возгорании поступило в 18:42. Огнем были охвачены 2 800 квадратных метров. Сгорели кровля, ткани, цех по производству сантехнических изделий из пластика и продуктовый цех. Причина возгорания и сумма ущерба уточняются.
Склад находится в районе Восточной промзоны и принадлежит ОсОО "Бекендос плюс". По данным Министерства юстиции, его учредителями являются Тумар Байболотов, Курбан Турдакун и Сун Цуйлин. Компания занимается производством тканей, 14 августа нынешнего года она была перерегистрирована.
Это уже третий пожар на столичных складах в текущем месяце. 21 августа на пересечении улиц Интергельпо и Московской также горел склад. Огонь тушили больше суток, пострадали два человека. 4 августа в жилмассиве "Дордой-1" полыхал склад бытовой техники. Огонь тушили 14 часов.
sputnik.kg
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