Пожар на складе в Бишкеке тушили 7 часов — кому он принадлежит

Огонь уничтожил кровлю, ткани, цех по производству сантехнических изделий из пластика и продуктовый цех.



Пожар на складе в восточной части Бишкека был потушен в 01:21 пятницы, сообщила пресс-служба МЧС Кыргызстана.



Сообщение о возгорании поступило в 18:42. Огнем были охвачены 2 800 квадратных метров. Сгорели кровля, ткани, цех по производству сантехнических изделий из пластика и продуктовый цех. Причина возгорания и сумма ущерба уточняются.



Склад находится в районе Восточной промзоны и принадлежит ОсОО "Бекендос плюс". По данным Министерства юстиции, его учредителями являются Тумар Байболотов, Курбан Турдакун и Сун Цуйлин. Компания занимается производством тканей, 14 августа нынешнего года она была перерегистрирована.

Это уже третий пожар на столичных складах в текущем месяце. 21 августа на пересечении улиц Интергельпо и Московской также горел склад. Огонь тушили больше суток, пострадали два человека. 4 августа в жилмассиве "Дордой-1" полыхал склад бытовой техники. Огонь тушили 14 часов.

sputnik.kg