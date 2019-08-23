Икрамидина Айткулова водворили в ИВС. ГУВД о подробностях уголовного дела

Адвокат Икрамидин Айткулов подозревается в мошенничестве.

Об этом сообщили в ГУВД Бишкека.

Уточняется, что 19 сентября 2018 года в Следственную службу МВД с заявлением обратился гражданин Н.Д. Он просил принять меры в отношении адвоката Икрамидина Айткулова.



«Последний обманным путем взял у него $5 тысяч 500. По результатам доследственной проверки СС МВД материалы были направлены в Генпрокуратуру для дачи юридической оценки. Материалы проверки надзорный орган возвратил для организации дополнительной проверки в СС МВД КР. 4 января 2019 года заявление направлено в Следственную службу ГУВД Бишкека. Начато досудебное производство по статье «Мошенничество» УК КР», — сообщили в ГУВД.

По данным ведомства, Икрамидину Айткулову было вручено уведомление о подозрении в мошенничестве.

Адвокат задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Отметим, Икрамидин Айткулов является адвокатом отправленного в отставку замминистра Курсана Асанова.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/127249/