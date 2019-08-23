Задержан адвокат Икрамидин Айткулов

В Бишкеке милиция задержала адвоката Икрамидина Айткулова.

Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Супруга адвоката Раушан Айткулова подтвердила, что юриста оставили в ГУВД после допроса.

По какому конкретному делу проходит адвокат, неизвестно.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/127248/