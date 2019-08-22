Казахстанские спасатели возобновили поиски пропавших альпинистов в горах Кыргызстана

Казахстанские спасатели возобновили поиски пропавших альпинистов в горах Тянь-Шаня.

Об этом сообщает издание tengrinews.kz со ссылкой на комитет по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК.

«Сегодня в 08.40 борт Ми-171 Казавиаспаса вылетел из альпинистского лагеря «Каркара» Алматинской области в Кыргызстан на пик Победы для проведения поисковых работ с воздуха с применением тепловизоров. В горах наблюдается ясная погода», - написали они, добавляя, что накануне в горах шел снег, и операцию пришлось приостановить.

Напомним, 19 августа военные Казахстана развернули спасательную операцию в горах Кыргызстана по поиску пропавших казахстанских альпинистов – Мурата Отепбаева, Андрея Корнеева, Александра Чечулина.



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