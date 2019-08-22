Мэр Оша оказал финансовую и материальную помощь горожанам, пострадавшим от пожара

Мэр города Ош Таалайбек Сарыбашов оказал финансовую помощь 6 горожанам, дома которых пострадали от пожара.

Об этом сообщили в мэрии города Ош.

По данным ведомства, градоначальник вчера, 21 августа встретился с 6 горожанами, пострадавшими от пожара. Во время встречи Сарыбашов вручил каждому по 10 тыс. сомов, приобрёл им по 10 тыс. штук кирпичей в помощь для строительства нового дома и вручил продукты питания.

Помимо этого, ранее материальную помощь этим 6 пострадавшим оказал депутат городского кенеша Дилдор Абдурасулов, который приобрёл им по 10 тысяч кирпичей.

Напомним, ранее 8 августа в микрорайоне Черемушки произошёл пожар, который полностью уничтожил дома 6 горожан. Со стороны МЧС для временного проживания были установлены палатки.

Кабар