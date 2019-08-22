В Базар-Коргоне жители не дали достроить молитвенный дом последователей "Свидетели Иеговы"

В селе Совет Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области произошел конфликт между жителями.

Местные последователи христианского направления "Свидетели Иеговы" купили дом в селе и начали строительно-ремонтные работы, чтобы устроить там место для молитв, а также для ведения организационных работ движения. Об этом редакции Kaktus.media сообщает пресс-служба областного управления МВД.

"Местные жители обратились к акиму Базар-Коргонского района с просьбой прекратить ремонтные работы в доме последователей христианского направления "Свидетели Иеговы" и поспособствовать проверке законности деятельности организации соответствующими органами", - сообщает пресс-служба.

Также местные жители требовали переезда последователей христианского направления "Свидетели Иеговы" из села.

По словам сотрудников пресс-службы областного управления МВД, на сегодняшний день создана рабочая группа из девяти специалистов для рассмотрения заявления жителей. Руководит этой группой глава отдела по работе с населением Базар-Коргонского районной администрации М. Осконбаев.

"Группа в данное время проверяет все факты произошедшего, а пока ведется проверка, строительно-ремонтные работы в доме будут остановлены. В свою очередь РОВД Базар-Коргона и местные органы самоуправления проводят разъяснительные работы среди жителей", - рассказал сотрудник пресс-службы редакции Kaktus.media.

​"Этот дом выкупили месяц назад и начали проводить строительные работы. Жителям говорили, что это будет гостиница. Спустя какое-то время там стали расширять комнаты и устанавливать сцену. Как выяснилось, там стали собираться приверженцы другой, не мусульманской религии, петь песни, молиться. Когда люди узнали об этом, решили посмотреть, что внутри. Мы поговорили с их представителями, потребовали прекратить все это. Если вопрос не решится как можно быстрее, может вспыхнуть конфликт", - рассказал "Азаттыку" один из протестующих сельчан Баймурат Калбаев

Потому что народ говорит, что если строительство не остановят и там начнется активная деятельность, то люди готовы сжечь здание. Молодых людей пока сдерживаем мы, аксакалы, но с трудом.

Представители "Свидетелей Иеговы" отмечают, что оснований для недовольства быть не должно, так как организация ведет свою работу согласно закону о свободе вероисповедания.

"Мы спокойно работаем здесь, никаких споров или конфликтов с соседями у нас нет. Нарушений у нас не имеется, если потребуется предоставить документы на здание, мы готовы показать их государственным органам. Мы живем в демократическом и свободном обществе. Во что верить и какой религии придерживаться, как жить – это личный выбор каждого. Никто не имеет права препятствовать этому", - сказал один из представителей "Свидетелей Иеговы".

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