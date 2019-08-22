В Кыргызстане предлагают выплачивать пособия всем детям до полутора лет, кроме богатых

В Кыргызстане предлагают выплачивать пособие "балага жолок" - 800 сомов в месяц детям от рождения до 18 месяцев.

Проект изменения в Закон "О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О государственных пособиях в Кыргызской Республике" вынесен на общественное обсуждение.

Редакция Kaktus.media поговорила с одним из инициаторов законопроекта - депутатом Жогорку Кенеша от фракции СДПК Аидой Касымалиевой.

Напомним, ранее предлагалось выплачивать пособия 700 сомов в месяц всем детям до трех лет. Однако правительство заявило, что денег в бюджете на всех не хватит, хотя средства на пособия были предусмотрены. В итоге 110 депутатов одобрили отсрочку в выплате пособий детям до 3 лет: из всего списка пособий, которые принимались в 2017 году, осталось только суйунчу в размере 4 тыс. сомов, которые государство выплачивает новорожденным.

Что предлагается в новом законопроекте?

Депутаты хотят выплачивать по 800 сомов каждый месяц детям от рождения до 18 месяцев - "балага жолок", при этом с исключением детей из богатых семей (политические лица, работники международных организаций, руководители организаций, фирм и так далее).

"Мы инициировали изменения, исходя из результатов работы рабочей группы: вместе с международными организациями мы выезжали во все регионы страны, анкетировали. В 2017 году мы инициировали закон о выплате пособий всем детям (до трех лет) без определения нуждаемости, однако его отклонили, сказав, что в бюджете денег нет. Вторым нареканием было то, что богатые будут получать дети богатых, в то время как бедным не хватает. Но нынешний закон, который работает, все равно не решает проблем адресности, когда берутся бедные семьи, считаются их доходы и только им помогает государство. Ошибка исключения в Кыргызстане очень высокая: согласно исследованиям она иногда достигает 70%. Это означает, что очень много бедных семей, которые должны получать пособия и не получают", - прокомментировала Аида Касымалиева.

Из отчета мониторинга рабочей группы Комитета Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению по контролю исполнения Закона Кыргызской Республики "О государственных пособиях в Кыргызской Республике":

"Семья из 6 человек, высокогорье: жена, муж инвалид (пенсия 5800 сомов), четверо детей. Жена не работает. Огород 57 соток, земельный надел – 3 га, корова. Дом старый, один обогреватель, едой не пахнет. Комнатную печку топят ветками, угля нет. Муж лежит, еле встал во время посещения. В люльке ребенок 2 года, выглядит месяцев на 7.

Вмененный доход от земли – больше тысячи сомов на человека: комиссия соцразвития отказала в пособии. В айыльном округе приусадебные участки и земельные наделы большие у всех. В аренду никто не берет. Трудового потенциала в семье нет. Земля не обрабатывается. Если бы они получали пособие, то их доход возрос на 7 тысяч".

Почему бедные семьи не получают пособия?

По словам Аиды Касымалиевой, нужно собирать очень много справок (около 25 видов).

"Например, на Ошской рынке сидит мать-одиночка: документов нет, денег нет. Она не может месяцами ходить в госорганы и собирать справки. Помимо этого, даже менее бедные семьи не владеют информацией об этих справках, не знают как получать пособия. К тому же, если даже справки собрать, на местах есть коррупция, когда требуют деньги в размере двух пособий. И в итоге получается, что зажиточные семьи могут эти справки собрать и деньги эти дать сотрудникам на местах и они получают пособия, а самые бедные не получают. Сюда входят и внутренние мигранты, которых много в Чуйской области, и семьи, которые живут в жилмассивах вокруг Бишкека", - пояснила она.

Четвертая причина, по словам нардепа в том, что для оформления пособий необходимо приезжать в районные центры, а это очень сложно для высокогорных сел.

Денег нет, а экономия - миллиард

"Существует и ряд противоречий. Закон предполагает, что мы не смотрим на прописку, выдаем только по месту фактического проживания, но человек должен доказать, что он безработный. Он идет получать справку по безработице, а там требуют прописку. Нонсенс и то, что пособия бедные семьи не получают, а экономия (государства) от пособий каждый год 1 млрд 300 млн сомов. То есть давать адресно (органы соцзащиты) не могут, но при этом уже второй год идет экономия и деньги возвращаются в бюджет", - добавила Касымалиева.

Из отчета мониторинга рабочей группы Комитета Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению по контролю исполнения Закона Кыргызской Республики "О государственных пособиях в Кыргызской Республике":

Невозможность учета доходов в условиях неформальной экономики оставляет лазейки для получения пособий не нуждающимся семьям. Это по прежнему связано:

С доходами, записанными со слов. С учетом скота (скот не их, а родителей (даже если живут вместе, есть несколько хозкниг; скот не их, а родственников: из Бишкека, Оша, брата, свата, хотя и записан в хозкниги); С автомобилем, которым пользуется получатель и не учитывается при назначении пособия, так как машина оформлена на родственника, ездят по чужому техпаспорту и доверенности, оставшейся после сделки купли-продажи.

"Мы предлагаем, чтобы все дети до полутора лет получали пособие, кроме "богатых семей" - это госслужащие, руководители организаций, сотрудники международных организаций, депутаты, президент, министры... Так называемый верхний квинтиль. Они вносятся в реестр. Почему до полутора лет? Это очень важный возраст, когда ребенка необходимо кормить материнским молоком, когда мать должна быть рядом с ребенком. У нас много случаев, когда мама уезжает в Россию на заработки, или отдает ребенка в детский дом, потому что не может его прокормить. А именно в этом возрасте закладывается фундамент для развития ребенка", - отметила Аида Касымалиева.

Также в число получателей пособий, по ее словам, законопроект позволит включить учителей, врачей, которые не входят в число получателей, так как их гарантированный минимальный доход больше 900 сомов и поэтому они считаются богатыми.

После полутора лет выплата пособия остается такой же как сейчас - адресным.

"Только так мы сможем побороть коррупцию на местах и охватить нуждающихся из бедных семей. Существуют мифы, что семья тратит эти деньги на той, или пропивает, однако, как показывают исследования, деньги тратятся на питание. Это важно для детского здоровья", - заключила народная избранница.

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