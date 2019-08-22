Желающих учиться на платной основе в школе "Газпрома" оказалось 924 человека.
Именно такое количество заявок от родителей подано в учебное заведение. Об этом редакции Kaktus.media сообщил директор школы Азамат Дикамбаев.
Из общего числа заявителей количество возможных мест составляет 701.
"Мы передадим мэрии гарантированную им квоту, исходя из этого числа. То есть около 140 мест для детей с ОВЗ, которые составляют 20%. И 5% , т. е. около 29 мест, для одаренных детей - победителей олимпиад и других. По последней договоренности с мэрией мы отдаем им места, исходя из фактически набранного количества учеников на платной основе", - рассказал Дикамбаев.
Он пояснил, что оставшиеся вакантные места они будут добирать в течение года.
Оказалось, что спрос оказался не велик на старшие и выпускные классы - 9-е,10-е, 11-е классы, в которые идет недобор. По остальным параллелям заполняемость составила 100%.
"Например, в 11-й класс по коммерческой квоте поступило 22 заявки. То есть мы сформируем только один класс. Из-за уменьшения коммерческой квоты уменьшается и бесплатная. То есть они изменяются пропорционально. В остальных классах, как и планировалось, будет 30 человек", - говорит директор.
Для всех подавших заявки на коммерческую основу тестирование пройдет 23-25 августа. Зачисление детей с ОВЗ будет полностью на мэрии Бишкека. Руководство школы не будет никак вмешиваться в эту квоту.
"Мэрия самостоятельно примет решение и передаст нам готовый список, который мы примем к зачислению. Зачисление будет примерно 28-29 августа", - заключил Дикамбаев.
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