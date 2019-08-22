Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается неустойчивая погода

В Кыргызстане ожидается неустойчивая погода.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

Днем 22 августа, 23-24 августа на большей части территории страны временами ожидаются дожди с грозами, в высокогорных районах — снег. В отдельных районах осадки интенсивные.

Ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

В горных и предгорных районах Иссык-Кульской области возможны сели.



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