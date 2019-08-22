Сторонники Атамбаева призывают президента КР "прекратить беззаконие и произвол"

Жители сел Кой-Таш и Арашан Аламудунского района написали обращение президенту Сооронбаю Жээнбекову,

в котором отмечают, что «односельчане поддержали Атамбаева по зову своей совести и приходили к нему в дом, чтобы высказать свою поддержку и возмущение беззаконием».

«7 августа на наших ребят во дворе его дома без предупреждения напал спецназ в масках. Неизвестные люди перелезли через забор дома Атамбаева и начали избивать всех, кто был во дворе, стрелять резиновыми пулями, которые тоже наносят тяжелые раны и могут быть опасны для жизни. Избивали в том числе стариков и женщин. В законе сказано, что граждане имеют право на необходимую оборону, в том числе и от незаконных действий спецслужб. И мы это право использовали», - говорится в заявлении.

Жители сел Кой-Таш и Арашан сообщают, что власти «сейчас преследуют, угрожают и возбуждают на них уголовные дела», и просят «прекратить преследовать и запугивать тех, кто возмутился беззаконием и пытался остановить неправомерные действия спецслужб, и уволить тех, кто отдал преступный приказ о силовой акции».

Напомним, 7-8 августа в селе Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области проходили «мероприятия по принудительному приводу бывшего президента Алмазбека Атамбаева на допрос». В ходе событий пострадали десятки человек, шесть спецназовцев были взяты в заложники и провели в доме Атамбаева больше 20 часов, сотрудник спецназа ГКНБ Усенбек Ниязбеков погиб от огнестрельного ранения. Получивший травму головы начальник ГУВД Самат Курманкулов впал в кому. Он переведен на лечение в клинику в городе Москве.