Верховный суд КР отправил дело лидера "Ата Мекена" Текебаева на пересмотр

Верховный суд 21 августа отправил дело лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и бывшего посла Дуйшенкула Чотонова на пересмотр в Первомайский районный суд Бишкека по вновь открывшимся обстоятельствам.

Ранее принятые обвинительные приговоры отменены.

В ходе суда адвокат Таалайгуль Токтакунова отметила, что дело имеет политический окрас и суд не обращает внимания на показания депутатов, бывших членов правительства и политиков.

По словам юристов, статус Текебаева и Чотонова поменялся - теперь они, по новому УПК, подозреваемые. Соответственно, они будут переведены из исправительной колонии в СИЗО. Адвокаты же будут ходатайствовать об изменении меры пресечения на несвязанную с лишением свободы. Кроме того, может встать вопрос и о восстановлении депутатского мандата Омурбека Текебаева, так как обвинительный приговор суда в его отношении отменен. Его адвокаты пока не выразили свою позицию по этому вопросу.

Защита осужденных политиков заявляла, что имеет доказательства о ложности показаний российского предпринимателя Леонида Маевского, которые легли в основу обвинения против Текебаева и Чотонова.

Ранее юристы Текебаева обращались в Генеральную прокуратуру с заявлением о пересмотре дела. Но надзорный орган отказал, рекомендуя обратиться в Верховный суд.

Верховный суд 3 мая отдельно пересмотрел дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова в связи с вступлением в силу с 2019 года новых кодексов, которые подразумевают смягчение наказания. Выслушав доводы сторон коллегия решила оставить в силе приговор, по которому Текебаев и Чотонов получили по 8 лет лишения свободы. Верховный суд не стал отправлять дело политиков на пересмотр в Первомайский районный, как того просили адвокаты. Однако изменил решение по части конфискации имущества.

Сами политики не признают свою вину и заявляют о политических гонениях со стороны экс-президента Алмазбека Атамбаева.