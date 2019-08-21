В Верховном суде началось заседание по пересмотру дела Омурбека Текебаева 

Сторонники «отца Конституции» отметили, что просят лишь о справедливом рассмотрении вопроса
В Верховном суде проходит заседание по пересмотру уголовного дела Омурбека Текебаева. В зал заседаний впустили родственников, депутатов парламента и операторов СМИ.
Напомним, пересмотр дела рассматривается в связи с новыми обстоятельствами - вступление в силу новой редакции Уголовного кодекса.
Депутат Жогорку Кенеша, лидер фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов заявил журналистам, что они, сторонники Текебаева, просят лишь справедливого рассмотрения дела.
- Всем известно, как проходило расследование, по каким политическим мотивам это проводилось, - сказал парламентарий. - Мы сейчас лишь просим справедливо рассмотреть дело Текебаева и сообщить, виновен он или нет.
vesti.kg
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